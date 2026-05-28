Dopo Galloppa chi ci sarà? La Fiorentina deve sistemare anche la panchina della Primavera

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Quella contro il Parma sarà l’ultima partita di Daniele Galloppa sulla panchina della Fiorentina Primavera. In sei anni il tecnico romano ha avuto un ruolo centrale nella crescita del settore giovanile viola, prima con l’Under-17 e poi, dal 2023, con la Primavera raccolta da Alberto Aquilani. Sotto la sua guida la Fiorentina ha vinto una Coppa Italia Primavera, raggiunto una finale di Supercoppa e centrato due finali scudetto consecutive. Scrive la Nazione: il lavoro di Galloppa si è distinto soprattutto nella valorizzazione dei giovani, con talenti come Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini, Tommaso Balbo e Filippo Braschi cresciuti durante la sua gestione.

Adesso per lui sembra pronto il salto nel calcio professionistico: Sampdoria e Catanzaro sono tra i club interessati ad affidargli una panchina in Serie B. Per il futuro della Primavera, secondo il quotidiano locale il responsabile del vivaio Valentino Angeloni starebbe valutando la promozione di Marco Capparella, fresco vincitore del Torneo di Viareggio con l’Under-18.