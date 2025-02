Verona-Fiorentina, gara da non sbagliare per rilanciarsi nella corsa all'Europa

Oggi alle 15:00 sarà il momento di Verona-Fiorentina, match valido per la 26° giornata di campionato. I viola, dopo il ko interno contro il Como, non possono più permettersi passi falsi e al Bentegodi proveranno a riprendere la loro corsa verso una posizione in classifica valida per l'accesso ad una coppa europea.

La formazione di Palladino dovrà ritrovare in primis punti, ma anche orgoglio, rabbia e autostima. Come sottolinea l'edizione odierna del quotidiano La Nazione, tanto passerà dai piedi di Moise Kean, di rientro dopo la squalifica scontata contro i lariani, ma ci sarà bisogno di una grande prestazione da parte di tutta la squadra, dai giocatori in campo al mister in panchina. Tanto del prossimo futuro in campionato dei gigliati passerà insomma dal risultato del match in programma questo pomeriggio al Bentegodi. A mettere ulteriore pressione i circa 4000 tifosi fiorentini presenti a Verona per assistere alla gara e per rinforzare la storico gemellaggio con i sostenitori dell'Hellas.