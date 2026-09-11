Dagli inviati
Venezia-Fiorentina, sugli spalti del Penzo la famiglia Commisso e Pilar Fogliati
Manca sempre meno al fischio d'inizio della quarta giornata di Serie A per la Fiorentina, impegnata alle 20:45 in casa del Venezia. In tal senso sugli spalti dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sono presenti i vertici della società gigliata ossia Giuseppe Commisso e Catherine Commisso, oltre che Mark Stephan, amministratore delegato della Fiorentina. Al loro fianco presente anche Pilar Fogliati, compagna del direttore sportivo viola Fabio Paratici. Queste le immagini della loro presenza:
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Primo Piano
FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti
A Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…di Luca Calamai
Le più lette
1 A Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
Copertina
FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
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