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Venezia-Fiorentina, sugli spalti del Penzo la famiglia Commisso e Pilar Fogliati

Venezia-Fiorentina, sugli spalti del Penzo la famiglia Commisso e Pilar Fogliati
Oggi alle 19:54Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Manca sempre meno al fischio d'inizio della quarta giornata di Serie A per la Fiorentina, impegnata alle 20:45 in casa del Venezia. In tal senso sugli spalti dello stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sono presenti i vertici della società gigliata ossia Giuseppe Commisso e Catherine Commisso, oltre che Mark Stephan, amministratore delegato della Fiorentina. Al loro fianco presente anche Pilar Fogliati, compagna del direttore sportivo viola Fabio Paratici. Queste le immagini della loro presenza: