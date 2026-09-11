Ranieri esalta Vanoli: "È più carico di prima. Ci ha dato entusiasmo"

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Intervenuto in diretta su Dazn prima di Venezia-Fiorentina, il difensore viola Luca Ranieri ha parlato così del ritorno di Paolo Vanoli in panchina: "Non è stato l'inizio che avevamo sperato, ma il campionato è ancora lunghissimo. E' arrivato il mister, tanti lo conosciamo e siamo pronti a ripartire".

Come ha ritrovato il mister?

"Più carico di prima, abbiamo lavorato a grande intensità e ci ha dato entusiasmo".