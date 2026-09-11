Chiarugi su Grosso: "Stoppare il lavoro in modo brusco non aiuta"

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Luciano Chiarugi, ex attaccante viola, ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola del momento della Fiorentina: "È difficile dare giudizi in questo momento. Noi che siamo all'esterno non vediamo gli allenamenti e non conosciamo tutte le dinamiche interne. Ci basiamo su quello che leggiamo e sulle informazioni che riceviamo. Servono decisioni intelligenti e forti, ma soprattutto bisogna riorganizzare la squadra e trovare un equilibrio. Vanoli arriva in una situazione complicata e ha una grande responsabilità, quindi bisogna lasciargli il tempo necessario per lavorare".

Vanoli dovrebbe puntare sui giocatori che conosce già?

"Può essere una soluzione. Se un allenatore torna in una squadra dopo qualche mese, avere alcuni giocatori che conoscono già il suo modo di lavorare può aiutarlo. I nuovi arrivati, invece, hanno bisogno di più tempo per inserirsi. È una riflessione legittima, soprattutto considerando che la Fiorentina ha subito nove gol nelle prime tre partite".

Cosa non ha funzionato finora?

"La squadra deve ritrovare compattezza. Dopo una preparazione e un mercato importanti, interrompere il lavoro in maniera così brusca non aiuta. Ci sono tanti giovani che devono ancora capire come inserirsi nei meccanismi della squadra. Serve tempo per costruire un gruppo unito e trovare i giusti equilibri".

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