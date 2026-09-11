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Venezia-Fiorentina 1-0: errore a centrocampo dei viola, Adams non perdona

Venezia-Fiorentina 1-0: errore a centrocampo dei viola, Adams non perdonaFirenzeViola.it
Oggi alle 21:09Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

La Fiorentina attacca, il Venezia passa. Siamo al 22' quando Busio in percussione centrale spezza tutta la linea di centrocampo viola, conduzione perfetta che si conclude con un pallone imbucato per Akor Adams, che non controlla e di destro piazza sul secondo palo, De Gea immobile e 1-0 per i lagunari, con l'ex Siviglia che segna il suo primo gol in Italia. Primo errore della Fiorentina in costruzione, con un pallone perso in mezzo da Ndour, e la squadra di Ndour non perdona.