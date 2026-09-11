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Venezia-Fiorentina 0-0: tris di occasioni per i viola a cui manca cinismo sotto porta
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Tre squilli offensivi per la Fiorentina nel primo quarto d'ora: si scuote Franco Mastantuono, che riceve sul vertice destro dell'area del Venezia, spezza il raddoppio passando in mezzo a due e carica il piattone mancino a botta sicura, ma viene murato da un intervento salvifico dell'ex viola Matias Moreno; al 14' la Fiorentina è di nuovo pericolosa sull'out di destra, con un ottimo sviluppo di manovra rifinito da Atta che imbuca per Ndour, destro da dentro l'area ma da posizione decentrata per il numero ventisette, che colpisce l'esterno della rete.
Chiude il tris d'occasioni, sempre sulla destra, Jimenez, che sfonda su assist di Mastantuono ma da solo davanti a Stankovic spreca con un destro a metà tra un tiro e un cross.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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Primo Piano
FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 1-2: ottimo primo tempo dei viola, con qualche errore dietro e davanti
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Copertina
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