Pioli insiste sulle sue idee: confermati Pongracic, Marì e Ranieri, davanti Kean

vedi letture

Stefano Pioli insiste sulle sue idee. La Nazione, il giorno prima del match contro la Roma, si focalizza sul lavoro che l'allenatore della Fiorentina ha continuato a portare avanti anche dopo la vittoria col Sigma Olomouc sottolineando che dopo i test di Pisa e la serata europea, il tecnico ha deciso anche ieri mattina - giorno di scarico - di proseguire col 3-5-2, modulo che dopo svariati esperimenti sembra diventato (di nuovo) il punto di riferimento per trovare una volta per tutte equilibrio. Schema tattico che verrà riproposto domani contro i giallorossi, per una formazione che in difesa non vedrà volti nuovi: Pongracic, Marì e Ranieri (zero reti al passivo negli ultimi 180’) formeranno per la terza gara di fila il terzetto davanti a De Gea ma è a centrocampo che i dubbi sono più marcati.

In regia è certa la presenza di Nicolussi Caviglia mentre Mandragora agirà nella sua classica mattonella di mezzala. Pioli punterà ancora forte anche su Fazzini, che partirà titolare ma resta in bilico a proposito del suo ruolo: potrebbe infatti occupare la posizione di interno, come nel derby, o essere avanzato sulla trequarti, soluzione che sta prendendo quota vista la fin qui scarsa brillantezza di Gudmundsson, risultato impalpabile nel finale di gara contro il Sigma. Se l’ex Empoli venisse alzato alle spalle della punta (ovviamente Kean, di ritorno dalla squalifica in Conference), spazio probabile a Ndour: il centrocampista, autore di un gol e un assist giovedì, si è guadagnato nuove credenziali e potrebbe partire di nuovo dal 1’.