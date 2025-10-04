Riecco Kean. Con la Roma decisivo e sempre in gol a ottobre. Tuttosport: "Chi il partner?"

Moise Kean si appresta a tornare in scena domani, per Fiorentina-Roma, una volta scontata la squalifica che gli ha precluso gli ultimi due turni di Conference League. Il centravanti sarà regolarmente di nuovo al centro dell'attacco di Pioli, pronto a riutilizzarlo subito dopo una vittoria, quella di giovedì contro il Sigma Olomouc, che non ha spazzato via tutti i dubbi e tutte le ombre sulla sua squadra. L'attaccante è ancora a caccia del gol per sbloccare la sua stagione e lo sarà anche contro una Roma con cui ha saputo spesso confermarsi decisivo sia quando militava nella Juventus (firmò l'1-0 nel 2021), sia la scorsa stagione quando al Franchi realizzò due dei cinque gol con cui la Fiorentina travolse i giallorossi. Curiosità beneaugurante per Kean e la sua squadra: le tre reti finora fatte alla Roma sono sempre arrivate nel mese di ottobre...

Il dubbio principale di Pioli per la formazione di domani riguarda proprio l'attacco e in particolare il partner di Kean. Due giorni fa si è stappata invece la stagione dell'acquisto più oneroso (27 milioni) del mercato estivo viola, Roberto Piccoli, candidato ad affiancare il numero 20 più di un Gudmundsson ancora alla ricerca del proprio migliore standard. Di certo, qualunque sarà la scelta, la priorità è migliorare la fase realizzativa fin qui insolitamente sterile per la Fiorentina in questo avvio di Serie A: precisione di tiro appena del 27.5% (percentuale più bassa nei cinque grandi campionati europei in corso) e solo 11 conclusioni verso la porta avversaria (nessuna squadra ha fatto peggio finora nei cinque maggiori tornei continentali). A riportare la notizia è Tuttosport.