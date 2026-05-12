Vanoli-Paratici, segnali d'addio. E la rivoluzione totale sarà complicata
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La Nazione si concentra sulla figura di Fabio Paratici e sui compiti che avrà: il tema allenatore è il primo nodo da sciogliere, con un primo incontro con Paolo Vanoli avvenuto nelle scorse ore. La sensazione è che le strade si separeranno.
Poi c'è il mercato. La Fiorentina andrà incontro a una rivoluzione che però non potrà essere totale: tra giocatori sotto contratto e la lunga lista dei rientri dai prestiti, sarà impossibile smantellare completamente l’attuale rosa. Serviranno dunque scelte mirate e un lavoro condiviso con gli altri uomini dell’area tecnica, a partire dal dt Goretti e dal responsabile dei prestiti Zebi, chiamati a gestire una quantità enorme di situazioni tra rinnovi, riscatti e cessioni.
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