FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina 3-1, notte fonda per i viola: altra sconfitta al Mapei

Si è conclusa con l'ennesima sconfitta stagionale la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. I viola, dopo un buon approccio al match con l'annesso gol del vantaggio trovato su rigore al 7' grazie alla realizzazione di Mandragora, vengono prima raggiunti al 14' dal gol di Volpato che sfrutta con un sinistro dal limite anche l'errore di un non perfetto De Gea, e poi rimontati nei minuti di recupero del primo tempo dal gol di spalla di Muharemovic, bravo ancora ad approfittare di un errore del portiere spagnolo che non esce e resta sulla linea di porta. Nella ripresa poi i viola non scendono assolutamente bene in campo e prima si salvano con un gol di Volpato annullato per fallo su Parisi e alla fine subiscono il gol del 3-1 per mano di Kone.

La Fiorentina prova poi a reagire nella seconda parte del secondo tempo ma non trova mai il modo di rendersi pericolosa forzando molte giocate. La partita si conclude così con il risultato finale di 3-1 per i padroni di casa.