Sassuolo-Fiorentina 3-1, Qualche minuto per Kouame: manca da aprile
FirenzeViola.it
Al 38' di Sassuolo-Fiorentina Vanoli mette in campo Christian Kouame che oltre al compleanno oggi festeggia il rientro in campo dopo il crociato operato ad inizio aprile.
