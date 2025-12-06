Sassuolo-Fiorentina 3-1, Qualche minuto per Kouame: manca da aprile

Al 38' di Sassuolo-Fiorentina Vanoli mette in campo Christian Kouame che oltre al compleanno oggi festeggia il rientro in campo dopo il crociato operato ad inizio aprile.