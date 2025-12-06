Goretti a Dazn: "I tifosi oggi hanno risposto presente, noi no. Non siamo squadra"

vedi letture

Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn nel post partita della gara persa contro il Sassuolo: "Il fatto che Vanoli non sia ancora qui a parlare è perchè c'è in atto una presa di coscienza della situazione. I tifosi oggi hanno risposto ma noi no. Ci siamo dimenticati di venire. Abbiamo dimostrato di non essere squadra. In alcune sfide siamo migliorati ma non oggi. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere la situazione continueremo a fare certe partite e questo non va bene".

Sull'atteggiamento della squadra che sembra impaurita anche nei duelli: "Se non c'è fiducia nel compagno e massima collaborazione la situazione diventa un problema, questo è quello che si è visto oggi. Vanno ritrovate le piccole coe che messe insieme sono determinanti. Qui però è ora passata per farlo".