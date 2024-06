VACIAGO A RFV, Kean ha fatto cose meravigliose ma...

FirenzeViola.it

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Garrisca al Vento' partendo da una valutazione di Moise Kean, prossimo colpo della Fiorentina: "Kean è un giocatore criptico per chiunque voglia fare una valutazione. Tuttora non riesco ad esprimere un giudizio dopo parecchio che l'abbiamo visto in campo, è stato il primo 2000 ad esordire e segnare in Serie A, dopodiché il suo percorso sembrava essersi perso quando era andato a Verona e tornato a Torino. Al PSG ha fatto molto bene, all'Everton si era riperso e tornato alla Juve in tre anni ha combinato poco, l'anno scorso ha chiuso a zero gol che non è uno score importante per un giocatore. Però gli ho visto fare cose meravigliose, di talento puro, soprattutto in area. A volte invece cose brutte, soprattutto lontano dall'area. Si è un po' fermato nella sua evoluzione ma in area credo che sia eccellente. Però ha anche giocato in una Juventus in cui faticavano parecchi, ha una parziale giustificazione. Deve ancora esprimere il suo potenziale: può essere una scommessa clamorosamente vincente se i pianeti si allineano, ma deve rendersi conto che per lui è l'ultima occasione. Se Palladino riesce a trovargli la giusta collocazione, potrebbe accadere il miracolo e a quel punto anche l'Italia ritroverebbe un giocatore importante. È difficile dare un giudizio su Kean".

