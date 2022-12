URSINO A RFV, Messias in viola? Vi svelo un retroscena

Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per commentare alcune delle situazioni vicine alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Non sarà un mercato con grandi colpi. Da gennaio sarà un altro campionato, cinque mesi entusiasmanti ci aspettano. Adesso le squadre si concentreranno solo sul campionato e sulle coppe".

Sui centravanti della Fiorentina?

"Se la Fiorentina dovesse prendere un attaccante dal mercato lo deve prendere forte. E a gennaio non credo che ci saranno grandi colpi".

Un giudizio sul prossimo calciomercato?

"Il rientro di Castrovilli è molto importante, può giocare in molti ruoli. Il prossimo mercato, anche per via delle liste, sarà difficilissimo. Conoscendo la società so che farà solo acquisti mirati alle richieste di mister Italiano".



Su Messias? Fu veramente vicino alla Fiorentina?

"Nell'ultimo giorno di mercato, quando Messias era già praticamente un giocatore del Milan, la Fiorentina sondò il terreno, però senza mai affondare il tutto in maniera decisiva".