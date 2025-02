Unica nota (quasi) positiva: Valentini supera il crash-test Zaniolo

In Verona-Fiorentina, il giocatore viola migliore giocava in gialloblù. Paradosso del mercato e dei prestiti: si tratta di Nicolas Valentini, calciatore di proprietà della Fiorentina ma passato in prestito all'Hellas, autore di una prova impeccabile contro la squadra che detiene il suo cartellino. Partito da centrale di sinistra nella difesa a tre di Zanetti, l'argentino ex Boca Juniors ha sbagliato poco, quasi nulla, annullando di fatto per larghi tratti di gara Nicolò Zaniolo.

"Preciso, puntuale, bene inserito nel contesto che lo circonda per crescere. Intanto, con un’altra partita di spessore" scrive il Corriere dello Sport, che dà a Valentini 7 in pagella, tra i migliori di una squadra che è comunque tutta ampiamente sufficiente (l'Mvp per il Corriere è Suslov, gigantesco soprattutto nel secondo tempo). Arrivato proprio in chiusura di mercato per rinforzare il reparto gialloblù, domenica Valentini si è allenato per tutto gennaio al Viola Park per poi decidere, d'accordo con il club viola, di andare a cercare spazio altrove; il classe 2001, reduce prima dell'arrivo in Italia da otto mesi senza giocare al Boca, dove era finito fuori squadra a causa del mancato accordo per il rinnovo di contratto, era alla sua terza partita in Serie A (la seconda consecutiva da titolare dopo l'ottima prova contro il Milan) e ha dimostrato di avere ottime letture difensive, oltre a una spiccata propensione per i duelli fisici. Unica (forse) nota positiva, in chiave futura, per la Fiorentina, che lo avrà di nuovo a disposizione da giugno prossimo.