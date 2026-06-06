Under-15, un'altra Fiorentina sogna lo scudetto: domani la semifinale con il Milan
C'è un'altra Fiorentina che continua a inseguire il sogno scudetto. Dopo il percorso della Primavera, infatti, anche l'Under-15 guidata da Matia Balestracci (nella foto) si prepara a vivere il momento più importante della stagione. Domani mattina alle 11, al Viola Park, i baby viola affronteranno il Milan nella semifinale d'andata del campionato nazionale, con l'obiettivo di conquistare l'accesso alla finale tricolore (il ritorno è previsto a Vismara la domenica successiva).
L'ultimo sforzo prima della finale
Un traguardo che la Fiorentina si è guadagnata al termine di un cammino straordinario. Dopo aver chiuso la regular season al quarto posto, la formazione viola è stata protagonista di una fase finale praticamente perfetta. Agli ottavi è arrivata una clamorosa rimonta contro l'Atalanta, mentre ai quarti è stata eliminata una delle principali favorite per il titolo, la Roma, battuta 2-0 al Viola Park e fermata sull'1-1 nel match di ritorno a Trigoria. Adesso l'ultimo ostacolo prima dell'atto conclusivo si chiama Milan.
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