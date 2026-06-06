FirenzeViola Under-15, un'altra Fiorentina sogna lo scudetto: domani la semifinale con il Milan

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Oggi alle 19:20 Primo Piano di Andrea Giannattasio @giannattasius di Fonti preferite

Dopo la Primavera, anche la squadra di Balestracci è a un passo dalla finale tricolore. I viola hanno già eliminato Atalanta e Roma