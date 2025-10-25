Una o due punte? Domani riecco Kean-Gudmundsson, CorSport: "La Formula 2 non sfonda"

Edin Dzeko, Stefano Pioli e le vedute sull'attacco della Fiorentina. Centravanti e allenatore si sono espressi diversamente nel post partita di giovedì sera, affermando il primo che la squadra gioca meglio quando ci sono in campo due attaccanti veri, il secondo che la sua formazione non può permettersi, al momento, più di due giocatori offensivi in campo. In linea teorica, ragionando sul concetto di centravanti e vedendo i risultati, per il Corriere dello Sport la bilancia pende al momento dalla parte del tecnico. Lo stesso quotidiano romano torna poi sull'argomento in un altro pezzo sul giornale di oggi, sottolineando che la "Formula 2", così ribattezzata intendendo i due attaccanti di peso, ha funzionato per adesso solo in Europa.

Che poi, sempre da un punto di vista empirico, con i due attaccanti puri Pioli ha giocato dall'inizio in 5 delle 11 partite finora disputate in stagione, che nemmeno sono poche considerato tutto quello che c'è stato e soprattutto non c'è stato in termini di risultati: oltre a Torino-Fiorentina, anche in Fiorentina-Napoli (Kean-Dzeko), Fiorentina-Como (Kean-Piccoli), Fiorentina-Sigma Olomouc (Dzeko-Piccoli) e Rapid Vienna-Fiorentina (ancora Dzeko-Piccoli). In Conference League ha funzionato (Piccoli ha segnato contro i cechi, Dzeko contro gli austriaci), in campionato no (nessun gol dal tandem offensivo e due sconfitte di squadra, che non sono certo imputabili solo a quello, ma il dato rimane) e il fatto che non abbia funzionato per la difficoltà in presenza di Kean inibito ora da Piccoli e ora da Dzeko non è affatto marginale. Per questo domani con Kean che tornerà dal primo minuto dovrebbe tornare ad agire Gudmundsson, conclude il quotidiano.