Dalla Liguria, passi avanti della Fiorentina per il difensore Wisniewski
Oggi alle 14:31
di Redazione FV

Torna a circolare un nome per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX la società viola avrebbe fatto passi avanti per Przemyslaw Wisniewski, centrale in forza allo Spezia. Uno dei due agenti del classe '98 è atteso presto in Italia e potrebbe incontrare i dirigenti della Fiorentina. Paolo Vanoli lo ha già allenato al Venezia, ma proprio il futuro in bilico del tecnico varesino potrebbe incidere sull'arrivo o meno di Wisniewski. 