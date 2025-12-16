Dalla Liguria, passi avanti della Fiorentina per il difensore Wisniewski
FirenzeViola.it
Torna a circolare un nome per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX la società viola avrebbe fatto passi avanti per Przemyslaw Wisniewski, centrale in forza allo Spezia. Uno dei due agenti del classe '98 è atteso presto in Italia e potrebbe incontrare i dirigenti della Fiorentina. Paolo Vanoli lo ha già allenato al Venezia, ma proprio il futuro in bilico del tecnico varesino potrebbe incidere sull'arrivo o meno di Wisniewski.
Pubblicità
Primo Piano
Firenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Firenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Copertina
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com