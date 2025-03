Dagli inviati Un insolito Ranieri si ritrova davanti a Carnesecchi: il capitano spreca il possibile 2-0

Occasionissima per la Fiorentina al 71'! Dopo un triangolo sulla trequarti si ritrova, molto curiosamente, Ranieri a tu per tu con Carnesecchi. Ma il capitano della Fiorentina non è freddo come un centravanti e si fa ipnotizzare dal portiere, che tiene a galla l'Atalanta. Si resta sull'1-0.