La Fiorentina può sorridere, e Tuttosport titola: "Piccoli fa cose da grandi"

In attesa dell’esame-Roma fra due giorni sempre al Franchi Stefano Pioli ottiene dalla propria squadra ciò che chiedeva e sperava: iniziare la fase a gironi della competizione battendo i cechi del Sigma Olomouc, si legge su Tuttosport. Non è mancato qualche brivido di troppo contro un avversario generoso però non certo di primo livello.

Evidentemente il momento delicato sta pesando sulla testa e sulle gambe dei giocatori della Fiorentina e neppure il vantaggio trovato a metà ripresa l’ha aiutata a giocare con padronanza e serenità una partita che prometteva di più. Aspettando il primo squillo in campionato gli unici successi di questo stentato inizio di stagione sono stati proprio in Conference, nei playoff di fine agosto con il Polissya: ieri sera davanti al doppio ex Ujfalusi è arrivato il terzo, peraltro senza Kean che ha scontato il secondo e ultimo turno di squalifica.