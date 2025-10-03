La prima volta di mister 27 milioni: un punto di partenza per Piccoli, che ora punta la Roma

Il Corriere Fiorentino analizza la prestazione di Roberto Piccoli che ieri ha dato una risposta positiva. Alla prima gara in Europa ha sbloccato il match con una delle specialità della casa, l’attacco alla profondità. Un gol prezioso per frenare un segmento dell’incontro più che complesso per la squadra di Pioli e che può essere considerato una (prima) risposta sul campo al significativo investimento (27 milioni comprensivi di bonus) fatto dal club di Commisso per acquistarlo in estate dal Cagliari.

Per Piccoli la Fiorentina è l’ottava squadra diversa in otto anni: forte dei 10 sigilli in Serie A dello scorso anno e dei suoi 24 anni, per il giocatore la partita di ieri può e deve rappresentare un punto di (ri)partenza. In attesa di risposte con avversari più probanti e di una crescita anche per il feeling da trovare con Kean, ieri assente per squalifica, ma con la fiducia e la leggerezza che solo i gol sono in grado di trasmettere.