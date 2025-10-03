Fiorentina, vittoria sporca. E il Corriere dello Sport titola: "Piccoli diventa grande"

Il Corriere dello Sport analizza la gara di ieri vinta dalla Fiorentina in Conference e si legge che è stata una vittoria sporca, per gioco (poco) e azioni offensive costruite (poche). Però è servita per iniziare bene la Conference, lì dove la Fiorentina ha ricavato la sua piccola nicchia delle soddisfazioni in questo inizio di stagione e lì dove nei prossimi due turni è attesa da altrettante trasferte (Vienna e Magonza).

Ma più che altro va bene per dare una pompatina all’umore che a Firenze e tra i tifosi viola era ed è bassino, per usare un eufemismo, effetto inevitabile dei tre punti in cinque partite in campionato. In vista, dell’arrivo della Roma al Franchi tra due giorni. Un gol di Piccoli poco prima della mezz’ora e uno di Ndour sui titoli di coda per battere un Sigma Olomouc - banalità che spiega forse tutto - volenteroso e niente più.