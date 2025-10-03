Fiorentina-Sigma Olomouc, il peggiore in campo è Fagioli: anche una grave insufficienza

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:13
di Redazione FV

Il peggiore in campo nella sfida di ieri con il Sigma Olomouc è stato senza dubbio Nicolò Fagioli. Il Corriere Fiorentino lo definisce "anonimo", per il Corriere dello Sport dovrebbe illuminare, ma la sua luce rimane spenta anche nel giovedì di coppa. Il voto più basso glielo dà La Gazzetta dello Sport che commenta così: "Se ti limiti al compitino, devi svolgerlo in modo perfetto. Lui invece lo riempie di errori". L'unica sufficienza gliela dà Tuttosport

I voti di Fagioli
La Gazzetta dello Sport: 4,5
La Repubblica-Firenze: 5,5
Corriere Fiorentino: 5
La Nazione: 5
Tuttosport: 6
Corriere dello Sport: 5