I migliori con il Sigma Olomouc sono Piccoli e Ndour: tanti 7 in pagella e giudizi positivi

Il premio di migliore in campo nella serata di ieri se lo dividono gli autori dei due gol, Roberto Piccoli e Cher Ndour. Per loro tanti 7 in pagella e giudizi positivi. Per il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e il Corriere Fiorentino l'attaccante viola è stato il migliore. Gol importante per lui e per la squadra. Ma nella sua prova c’è altro: scatti continui, ricerca della profondità, impegno. Mentre per La Nazione il migliore è stato proprio il centrocampista. Ci mette la testa nel gol che sblocca Piccoli e la Fiorentina. Soldatino nel tenere le consegne di Pioli: pattugliare la zona e inserirsi a supporto delle punte. Poi la perla finale che testimonia una serata da protagonista. Di seguito i voti di entrambi.

I voti di Ndour

Tuttosport: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

La Nazione: 7

La Repubblica-Firenze: 7

Corriere Fiorentino: 6,5

I voti di Piccoli

Tuttosport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

La Nazione: 7

La Repubblica-Firenze: 7

Corriere Fiorentino: 7