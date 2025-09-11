Dagli inviati Ranieri: "Che bello rivedere Edo, ci ha presi in giro per l'inizio ed ha ragione. Carichi per sabato" (Video)

Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri è uno dei premiati del Torrino d'Oro, tradizionale appuntamento a piazza del Cestello di inizio settembre che premia i personaggi che si sono distinti nei vari settori tra cui lo sport appunto. "In due settimane ho preso più premi (dopo il Nereo Rocco, ndr) che in tutta la vita - scherza - Sono felice perché è un grandissimo evento e premio".

La visita di Bove? "Vedere Edo è stato bello, siamo stati tanto in contatto in questi mesi ed ho organizzato una cena per lui stasera, andrò dopo. E' un ragazzo spettacolare, ci ha lasciato dentro qualcosa di incredibile e il rapporto andrà avanti per tanto tempo, è stato bello".

Vi ha caricati per la sfida di sabato? "Ci ha fatto l'in bocca, ma ripeto lo sentiamo quasi tutti i giorni in video chiamata"

Giudizio su Lamptey: "Parla solo in inglese che io non so purtroppo, ci siamo detti poche cose essenziali. Ma l'ho visto carico e motivato, ci vorrà un po' di tempo anche per lui ma l'inizio è un buon inizio"

Bove vi ha detto potevate iniziare meglio, ma cosa è mancato? "Ci ha preso un po' in giro, ha ragione. Noi in primis ci aspettavamo qualcosa in più. Abbiamo rivisto le partite ma ci dovremo abituare a giocare ogni tre giorni quando inizierà la Conference però ad inizio campionato giocare 4 gare in trasferta non è stato semplice, soprattutto a Torino eravamo delusi perché volevamo la vittoria ma il campo ha detto che il pari ci stava. In questo periodo ci siamo allenati molto e siamo carichi per sabato nonostante giochiamo con la squadra più forte del campionato e vogliamo far bene per la nostra gente".

L'obiettivo è vincere un trofeo? Deve essere un nostro obiettivo perché ci siamo andati vicini soprattutto noi che siamo qua da tanti anni vogliamo regalare un trofeo a Firenze e a Joe Barone che ci manca tanto all'interno dello spogliatoio e dello stadio".

Tifosi? Fondamentali, bello vederli a Torino e Reggio. Sappiamo quanto quanta energia danno e sarà importante anche per i nuovi capire cosa vuol dire giocare nella Fiorentina. E' una grande responsabilità e già dopo la gara con il Napoli lo capiranno".