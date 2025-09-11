Adrian Mutu esalta Fagioli: "Mi rivedevo in lui: ha visione e intelligenza calcistica"

Primo Piano
di Redazione FV

In un'intervista a Tuttosport, l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha risposto così alla domanda su quale giocatore gli somiglia di più, parlando in vista del big match di questo weekend tra Juventus e Inter: "Ne prendo due che hanno ruoli diversi. Parto dall’Inter e le rispondo con Barella. Ha grinta, ritmo, un’energia continua. Tra i bianconeri mi rivedevo prima in Fagioli: ha visione e intelligenza calcistica. Anche se hanno ruoli diversi..."