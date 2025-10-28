Tutti i dubbi di Pioli: adesso Fortini può davvero scalzare Gosens

Su Tuttosport qualche indicazione di formazione in vista di Inter-Fiorentina, sfida in programma domani sera: contro la formazione di Chivu i viola dovrebbero presentarsi con qualche cambio rispetto al match con il Bologna: in difesa si candida Comuzzo per Pablo Marì, in mediana Ndour e Fazzini per Mandragora e Fagioli (ma freme anche Sohm), sulla corsia sinistra al posto di Gosens che non sembra al massimo della condizione potrebbe essere riproposto Fortini (il classe 2006 ha ben figurato nelle ultime due apparizioni, Conference League compresa) oppure Parisi. Al momento soltanto l’attacco guidato da Kean e Gudmundsson (7 gol segnati dai due nelle ultime partite fra club e nazionale) dovrebbe essere confermato.

Con il grande ex Dzeko, attualmente in vantaggio su Piccoli nel ruolo di terzo terminale d’attacco, pronto a subentrare a gara in corso.