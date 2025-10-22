Turnover a Vienna, torna Gudmundsson: a riposo Kean e Gosens
Il Corriere Fiorentino si concentra sul possibile undici che sceglierà Stefano Pioli per la sfida di domani pomeriggio in Conference League contro il Rapid Vienna. L'idea del tecnico parmense è quella di optare per un turnover ragionato con alcuni big, come ad esempio Kean e Gosens, che saranno tenuti a riposo in vista della delicatissima sfida di domenica contro il Bologna. La sfida contro gli austriaci è molto importante in vista di una possibile approdo agli ottavi di Conference League senza passare dagli spareggi.
Quindi turnover sì, non solo per la sfida contro il Bologna ma anche pensando al ritorno tra una settimana a San Siro per affrontare l'Inter, ma di solo 4-5 uomini. Possibile che in difesa torni titolare Comuzzo, così come probabile sono gli impieghi da primo minuto di Ndour in mediana e Gudmundsson sulla trequarti.
