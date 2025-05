Dagli inviati Tortelli e Bonfantini al "Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025" (la foto)

A Roma si sta svolgendo il "Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025", evento sul calcio femminile organizzato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e dal Gruppo FS. Per la Fiorentina Femminile, in attesa dello spareggio Champions con la Roma sabato al Viola Park, oggi sono presenti Alice Tortelli e Agnese Bonfantini.