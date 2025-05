Fiorentina-Betis, Franchi già sold out per la semifinale di ritorno di Conference

Il Franchi risponde presente per Fiorentina-Betis di giovedì e fa registrare il sold-out! Se giovedì scorso il Benito Villamarin, alla sua prima semifinale europea, aveva registrato oltre 56mila spettatori compreso oltre il migliaio di tifosi viola, anche il Franchi, ormai rinomatamente a capienza ridotta, fa comunque registrare il suo record europeo, con il sold-out a tre giorni dalla sfida. Ovviamente i biglietti venduti sono meno della metà dell'impianto spagnolo, intorno ai 22mila compresi 1200 nel settore ospiti e un centinaio in tribuna per disposizioni Uefa.