TORREIRA, Il Valencia (di Gattuso) piomba su di lui

Spunta una nuova squadra interessata a Lucas Torreira. Scaduta ormai l'opzione di riscatto da parte della Fiorentina, che comunque continuerà a trattare in questi giorni con l'agente del giocatore ma con altre carte sul tavolo, si è inserita nella corsa per acquistare il centrocampista il Valencia. La squadra spagnola, che proprio nelle prossime ore potrebbe ufficializzare Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, ha puntato l'uruguaiano come rinforzo per il centrocampo.

