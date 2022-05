TORREIRA, Dall’Uruguay: "La mia famiglia è tutto"

Mentre il suo futuro è ancora in attesa di essere sbrogliato ma lo vede più lontano dalla Fiorentina, il centrocampista Lucas Torreira ha fatto ritorno in Uruguay, nella sua terra natale. A testimoniare l'evento, con un'immagine sul suo profilo Twitter che lo ritrae assieme a tutta la sua famiglia in quel di Fray Bentos, lo stesso Torreira che ha commentato con una breve didascalia: "La mia famiglia è tutto".

Mi familia lo es todo ❤️🇺🇾 pic.twitter.com/n3vJZyBmIi — Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) May 24, 2022