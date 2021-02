TOP FV, Dragowski domina con l'Inter. Dopo...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PESSIMISMO PER L'IMPIEGO DI RIBERY STASERA Cresce il pessimismo in merito alla presenza di Franck Ribery stasera in campo dal 1' contro l'Inter. Il provino svolto oggi non ha dato le certezze sperate ed è molto probabile che Cesare Prandelli non voglia rischiare il talento francese contro i nerazzurri.... Cresce il pessimismo in merito alla presenza di Franck Ribery stasera in campo dal 1' contro l'Inter. Il provino svolto oggi non ha dato le certezze sperate ed è molto probabile che Cesare Prandelli non voglia rischiare il talento francese contro i nerazzurri.... NOTIZIE DI FV QUESTO FRANCHI S'HA DA FARE Questo Franchi s'ha da fare. In un intervento in Consiglio Comunale il sindaco è tornato a ribadire la volontà, attraverso anche una road map di massima, di puntare sul restyling del Franchi e di tutta l'area di Campo di Marte. E visto che si tratta di... Questo Franchi s'ha da fare. In un intervento in Consiglio Comunale il sindaco è tornato a ribadire la volontà, attraverso anche una road map di massima, di puntare sul restyling del Franchi e di tutta l'area di Campo di Marte. E visto che si tratta di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi