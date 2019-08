TMW, Pressing viola per Farias. Simeone...

Diego Farias per la nuova Fiorentina di Vincenzo Montella. Un'idea di mercato che nelle ultime ore sta prendendo sempre più consistenza per una trattativa che la prossima settimana potrà entrare nel vivo e potrà coinvolgerà anche un altro calciatore: Giovanni Simeone. L'idea di uno scambio di prestiti non convince, ma la trattativa si sta riaprendo ad altre condizioni. E con altre condizioni, può chiudersi in tempi rapidi.

In settimana il Cagliari, tramite il suo direttore sportivo Marcello Carli, ha confermato, a FirenzeViola.it, l'interessamento per l'attaccante argentino, reduce da una stagione difficile e in cerca di rilancio (CLICCA QUI). Per lui nella nuova Fiorentina di Montella non c'è spazio e per questo motivo, con la chiusura del calciomercato in Premier, l'ipotesi Cagliari sta diventando sempre più consistente.

Così come lo è per Farias quella legata alla Fiorentina. L'attaccante brasiliano è corteggiato anche da Atalanta, Sassuolo e Lecce, ma in questo momento in cima alle priorità del giocatore c'è Firenze. Un club che nell'ultima settimana ha messo a segno acquisti importanti e non intende fermarsi qui.