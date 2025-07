Sportitalia: "Kessie non è un obiettivo viola per costi e fattibilità"

vedi letture

Il nome di Franck Kessie si è subito detto che non era un nome caldo per la Fiorentina al momento nonostante sia stato un perno fondamentale del centrocampo del Milan di Pioli. Più categorica Sportitalia: l'ivoriano non è un obiettivo ora né lo sarà in futuro "per costi e per fattibilità"