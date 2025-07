Como subito in forma, vince la prima amichevole col Lille

vedi letture

C'è grande attesa per il Como di Fabregas, visto anche il buon mercato fatto finora. E la prima amichevole non disattende le aspettative visto che arriva una vittoria con il Lille per 3-2. Un risultato che ha visto prima i lariani condurre il gioco per quasi un'ora di gioco con un doppio vantaggio, di Strefezza alla mezzora e di Azon al 57' (tempi da 40 minuti). Il pareggio (da 0-2 a 2-2) dei francesi mette pepe alla gara ma Azon sistema le cose allo scadere e consegna la prima vittoria della pre-season.