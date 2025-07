Il Milan ha scelto l'esterno destro: visite mediche per Pubill ma va valutato

vedi letture

Marc Pubill potrebbe andare presto a rinforzare la fascia destra del Milan. Come riporta TMW, il terzino classe 2003 di proprietà dell'Almeria e vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi con la Spagna nel 2024, ha sostenuto le visite mediche con il club rossonero in una clinica medica a Barcellona. Si tratta di una prima parte di visite mediche con parte dello staff medico del Milan per verificare se é a posto fisicamente dopo il problema accusato negli anni passati. Nel caso l'affare andasse in porto, è chiaro che i rossoneri mollerebbero definitivamente l'ipotesi Dodo dalla Fiorentina, un'idea di mercato paventata nelle scorse settimane.