Liga, il Camp Nou non è pronto: il Barcellona rinvia rientro

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il Barcellona ha annunciato che il ritorno al Camp Nou ristrutturato, previsto per il prossimo 10 agosto dopo due anni di lavori, è stato ancora rinviato. Il club catalano aveva programmato di riaprire lo stadio per il Trofeo Gamper - una amichevole che per tradizione apre la stagione della squadra e che vedrà in campo quest'anno il Como -, ma "a causa dell'entità dei lavori svolti, non è stato possibile soddisfare i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio dei permessi", spiega il club. "Il Barcellona sta lavorando con il Comune e gli enti competenti per anticipare i vari requisiti e comunicherà ai tifosi qualsiasi nuova informazione relativa alla data di ritorno", ha aggiunto il club. Secondo la stampa spagnola, il Trofeo Gamper si disputerà allo stadio 'Johan Cruijff', sede di allenamento del Barcellona, e non allo Stadio Olimpico di Montjuic, usato in questi ultimi due anni.

La prima partita al Camp Nou potrebbe essere la sfida di Liga contro il Valencia il 13 o 14 settembre. La capienza sarà di circa 60.000 posti fino al completamento dei lavori, previsto per la prossima estate, che la porterà a 105.000. (ANSA).