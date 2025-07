Social Il saluto di De Gea a Terracciano: "Buona fortuna amico"

David De Gea ha voluto salutare via social l'ormai ex compagno di reparto Pietro Terracciano, passato ufficialmente al Milan oggi, dopo una stagione da secondo proprio allo spagnolo. "Buona fortuna amico" è il messaggio di De Gea per il neo portiere rossonero.