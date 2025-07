Ausilio e il mercato: "Non c'è una squadra più vicina ad Esposito ed Asllani"

vedi letture

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di mercato a margine del Gala Dinner Benefico "United". Tra le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb anche un punto su due giocatori accostati anche alla Fiorentina, Asllani e Salvatore Esposito: "Non c'è una squadra più vicina ad Asllani ed Esposito oggi, ci sono situazioni buttate lì e varie telefonate, ma nessuna pista concreta. Su Asllani in particolare pensiamo che dopo tre anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze nell'Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l'ideale".

Il ds nerazzurro smentisce le uscite di Sommer e Fratessi, oltre che di Thuram: "Non c'è stato nulla e non penso ci sarà su Sommer. Lui Martinez e Di Gennaro saranno i portieri che si giocheranno le opportunità concesse loro dall'allenatore. Non è arrivata nessuna offerta per Frattesi, ma avremmo comunque detto di no perché Davide fa parte del progetto di Chivu. Marcus invece è assolutamente fuori dal mercato".