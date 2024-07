TMW, Per Colpani la Viola studia la formula alla Zaniolo

FirenzeViola.it

Da un semplice interesse a un'offerta concreta, questa è l'evoluzione della trattativa tra Fiorentina e Monza per Colpani. Secondo Tuttomercatoweb.com, il giocatore ex Atalanta potrebbe vedere viola se Pradè accontentasse il club brianzolo con un trasferimento a titolo definitivo. La prima proposta viola, invece, sarebbe più simile a quella fatta in passato per Zaniolo, ovvero un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo a determinate condizioni, per una cifra totale che si aggira tra i 15 e i 18 milioni.