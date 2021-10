TIFOSI, Tensione al Penzo: lanciata asta ai giocatori

Un po' di tensione tra i tifosi della Fiorentina presenti al Penzo di Venezia e i giocatori viola che al termine della partita giocata e persa contro i lagunari sono andati come di consueto a salutarli. Molti tifosi si sono scagliati soprattutto all'indirizzo di Dusan Vlahovic, apostrofato a più riprese in merito al suo possibile futuro lontano da Firenze e forse alla Juventus.

Come raccolto da FirenzeViola.it, Venuti e Biraghi su tutti hanno cercato di placare gli animi sottolineando come non fosse il momento per le polemiche e che Vlahovic ci ha sempre messo il cuore ogni volta in cui è sceso in campo ma i tifosi per tutta risposta hanno allontanato il giocatore (del quale non avevano voluto la maglia al termine della gara) addirittura lanciando verso il campo un pezzo di un'asta di una bandiera.