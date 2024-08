TESSMANN, Ultimi contatti positivi: affare sbloccato

Fonte: di Luciana Magistrato

Tessmann è più vicino alla Fiorentina. In queste ultime ore si è sbloccata la trattativa che porterebbe Tessmann in viola. Dopo i rallentamenti dei giorni scorsi, dipesi dalla questione legata alle commissioni per gli agenti del calciatore, sembra che adesso ci sia del disgelo tra le parti e la fumata bianca sembra vicina. Gli ultimi contatti sono stati positivi e la giornata odierna può essere decisiva per la chiusura definitiva dell'affare.