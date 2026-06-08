Stallo De Gea-Fiorentina: lui vuole restare, ma lo stipendio pesa
FirenzeViola.it
Occhio a David De Gea: lo scrive il Corriere dello Sport aggiornando la situazione dello spagnolo e anche la volontà della Fiorentina. Lui vuole restare, ma percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione e quindi oneroso. Se arriverà una proposta ci si penserà. Il portiere spagnolo ha un accordo valido fino al 2028, con opzione per il 2029. Lo ha rinnovato l’anno scorso nonostante la clausola concordata col club prevedesse il possibile prolungamento annuale. Le parti hanno deciso di legarsi per più tempo, salvo tornare a rifletterci adesso.
Pubblicità
Primo Piano
Ufficialità di Grosso in arrivo. Paratici a New York per costruire. Il calcio di Baldini è ossigeno, Ndour e Comuzzo due su cui puntare. La Juventus insiste per De Geadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Ufficialità di Grosso in arrivo. Paratici a New York per costruire. Il calcio di Baldini è ossigeno, Ndour e Comuzzo due su cui puntare. La Juventus insiste per De Gea
Copertina
FirenzeViolaChef Ndour brilla con la dieci della Nazionale: per la Fiorentina è lui l'unico incedibile
Tommaso LoretoDal viaggio Azzurro ai proclami in viola, la retorica social e il distacco dalla realtà
Pietro LazzeriniVendere bene, comprare benissimo: la missione di Paratici nel mercato più difficile di sempre. Ricci, Dovbyk e Santiago Gimenez: tre idee a costi sostenibili
Luca CalamaiCommisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com