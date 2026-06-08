Stallo De Gea-Fiorentina: lui vuole restare, ma lo stipendio pesa

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Occhio a David De Gea: lo scrive il Corriere dello Sport aggiornando la situazione dello spagnolo e anche la volontà della Fiorentina. Lui vuole restare, ma percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione e quindi oneroso. Se arriverà una proposta ci si penserà. Il portiere spagnolo ha un accordo valido fino al 2028, con opzione per il 2029. Lo ha rinnovato l’anno scorso nonostante la clausola concordata col club prevedesse il possibile prolungamento annuale. Le parti hanno deciso di legarsi per più tempo, salvo tornare a rifletterci adesso.