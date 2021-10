STADIO, Il comunicato del Comune: i prossimi step

Questo il comunicato del Comune di Firenze sui progetti per il nuovo stadio Artemio Franchi.

"Oggi si conclude la prima fase di selezione dei progetti per il nuovo stadio Franchi e l’area di Campo di Marte. La giuria internazionale, che sta già esaminando i progetti da inizio settembre, si è riunita in presenza a Firenze questa settimana per selezionare gli 8 progetti che accedono alla fase successiva. Gli altri step saranno: il 2 novembre il termine ultimo per ricevere la presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado; il 6 dicembre il termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado; il 15 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo grado; il 1 febbraio 2022 il termine ultimo per la ricezione dei progetti preliminari. Seguirà la proclamazione del vincitore entro la prima quindicina di marzo".

Ieri sera a Palazzo Vecchio i membri della commissione sono stati ricevuti dal Sindaco Dario Nardella e dal presidente e direttore della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e Gabriele Gori.

Nella foto, qui sotto, da destra tutti i membri della commissione:

Andy Simons

Luigi Ludovici

Andrea Santini

Odile Decq

Sindaco Dario Nardella

Giovanna Carnevali

Luigi Salvadori

Carla Cappiello

Eike Schmidt

Antonia Pasqua Recchia

Gabriele Gori

Gonzalo Byrne