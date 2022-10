SPEZIA, Rischi stazione-stadio, tifosi viola scortati

Dopo gli incidenti nella gara della scorsa stagione con il Napoli e durante il derby contro la Sampdoria, si preannuncia una grande tensione sugli spalti nella sfida tra Spezia e Fiorentina. Il Gos ha chiesto all'azienda trasporti spezzina Atc di avere a disposizione 8 autobus privati per scortare il migliaio di tifosi viola in arrivo dalla stazione al Picco, per evitare il trasferimento a piedi per le strade della città ligure. Non ci saranno treni speciali né all'andata né al ritorno ma i tifosi potranno contare su un servizio rafforzato alla stazione. A riportarlo è La Nazione.