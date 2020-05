SPADAFORA, Il 28/5 si decide data ripresa Serie A

Il ministro dello sport italiano Vincenzo Spadafora ha parlato ai microfoni di Rai 2 nel corso del TG Sport. Ecco le sue parole: “L’ok del CTS agli allenamenti di gruppo? Mi sembra un’ottima notizia, sono state fatte alcune valutazioni e la FIGC è stata disponibile a rivedere la sua prima proposta. Ci sono anche dei chiarimenti sul tema della quarantena e dell’isolamento dei positivi. Viene ribadita l’importanza che la questione tamponi rivolta ai giocatori non vada ad incidere sul fabbisogno delle persone: non ci sarà dunque un auto-isolamento iniziale delle squadra. La situazione italiana oggi ci permette di rivedere le regole in senso migliorativo. La ripresa del campionato di Serie A? Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15 con il presidente Gravina e il presidente Dal Pino perché credo che giovedì saremo nelle condizioni di avere i dati dell’emergenza sanitaria in Italia per decidere insieme al Governo la data della ripresa del campionato. L’ipotesi di playoff e playout? Il format lo decidono le federazioni: la cosa importante è che, se il campionato riprende, va finito. Io contro il calcio? Prima era una "leggenda" che mi dava fastidio, ora invece mi diverte: sono solo speculazioni, è pura fantasia. Tutti sanno quanto abbiamo lavorato per il calcio italiano”.