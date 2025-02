Sospiro di sollievo per Kean: ora riposo e testa alla Conference

Anche la Gazzetta dello Sport apre lo spazio Fiorentina con la situazione Moise Kean: si riparte dalle buone notizie che sono arrivate dall'ospedale Borgo Trento di Verona, da dove il ragazzo è stato dimesso domenica notte. E dal fatto che, comunque, al 90% Kean non ci sarà contro il Lecce per i postumi della botta alla testa (con conseguente trauma cranico) ricevuta contro il Verona.

Ieri l'attaccante è rimasto completamente a riposo, cosa che farà anche oggi e domani. A quel punto mancheranno due giorni alla sfida di campionato col Lecce, per questo la sua presenza venerdì è da escludere. Più facile che Kean possa recuperare per la trasferta di Conference, gli ottavi d'andata contro il Panathinaikos in programma giovedì 6 marzo. La Gazzetta sottolinea poi quanto il numero venti sia indispensabile e di fatto, quasi insostituibile: fino a questo momento solo Dodo e Ranieri, due difensori, hanno avuto maggior minutaggio di Kean, che ha segnato 15 gol in campionato (19 in stagione, contando anche il centro in Coppa Italia e i 3 in Conference). La rosea poi fornisce un altro dato: nella classifica degli attaccanti con tiri nello specchio il centravanti viola è primo insieme a Castellanos, con 34 conclusioni verso la porta.