Sopresa Kouame: primo giorno di lavoro con il pallone per l'ivoriano

Buona notizia in arrivo dal Viola Park: Christian Kouamé è tornato oggi a lavorare con i compagni e a calcare il campo con il pallone, per la prima volta dopo la lesione al legamento crociato riportata al termine della scorsa stagione con la maglia dell’Empoli (era inizio aprile scorso), infortunio che lo aveva costretto all’operazione. L’attaccante della Fiorentina, attualmente escluso sia dalla lista Serie A che da quella UEFA, ha condiviso sui social la sua gioia postando una foto dal centro sportivo.

Da gennaio, però, non è escluso che per lui possano aprirsi nuove opportunità con la maglia viola. Ecco le foto postate sul suo profilo Instagram: